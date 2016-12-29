Рецензия «Трансформеры-3»

Какой-то слишком минорной получилась третья часть Трансформеров. Но обо всем по порядку. Красивая и обаятельная Микэла уходит от главного героя Самуила, ей видимо надоела... »
Экшн в лицах: 2000-е

По мнению кинокритиков, компьютерные технологии окончательно лишили жанр экшн души и превратили боевики в простой аттракцион на манер американских горок. Пока зритель... »

Что можно приобрести в Таиланде?

Товары легкой промышленности составляют весомую долю тайского экспорта. Дешевую одежду вроде джинсов без лишних хлопот найдете на местных рынках. Сторонники эксклюзива могут смело выбираться в местные бутиков – будут... 

29 декабря 2016 | Комментарии: Комментариев нет Далее »

Выбираем надувную лодку

Современные надувные лодки на сегодняшний день популярны не только среди рыбаков, но и среди просто людей, которые любят отдохнуть на природе. Такое изделие как лодка очень удобно в использовании, не требует много места... 

27 декабря 2016 | Комментарии: Комментариев нет Далее »

Как открыть ритуальное агентство

Каждый взрослый человек осознает, что смерть – неизбежная часть жизни. В связи данным обстоятельством и открываются ритуальные агентства, которые помогают в проведении необходимых процессов и обрядов. Для открытия ритуального... 

24 декабря 2016 | Комментарии: Комментариев нет Далее »

Многофункциональные, долговечные, компактные ножи Victorinox

Швейцарская компания Victorinox – ведущий производитель многофункциональных ножей и сопутствующей продукции. Потребители оценили качество, практичность и безупречный стиль изделий этого бренда. Разнообразный ассортимент... 

19 декабря 2016 | Комментарии: Комментариев нет Далее »

Чем электронная сигарета отличается от обычной?

Электронные сигареты в настоящее время стали очень востребованы, потому что с их помощью можно постепенно бросить вредную привычку. Правильно использовать аппарат совсем несложно, но перед тем как купить электронную сигарету,... 

12 декабря 2016 | Комментарии: Комментариев нет Далее »
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