Рецензия «Трансформеры-3»

Какой-то слишком минорной получилась третья часть Трансформеров. Но обо всем по порядку. Красивая и обаятельная Микэла уходит от главного героя Самуила, ей видимо надоела... » Экшн в лицах: 2000-е

По мнению кинокритиков, компьютерные технологии окончательно лишили жанр экшн души и превратили боевики в простой аттракцион на манер американских горок. Пока зритель... »

Выбираем надувную лодку Современные надувные лодки на сегодняшний день популярны не только среди рыбаков, но и среди просто людей, которые любят отдохнуть на природе. Такое изделие как лодка очень удобно в использовании, не требует много места... 27 декабря 2016 | Комментарии: Комментариев нет Далее »